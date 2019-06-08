Спасатель пострадал при тушении пожара

Надворную постройку в деревне Току тушат спасатели из Антсла, Отепя, Сангасте и Валга. Дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу сказал около 16 часов, что еще есть опасность возгорания жилого дома. «Надворная постройка полыхает открытым огнем. Кур вывели, крупных животных нет. Сейчас идут работы по тушению, пытаются защитить дом».