Спасатель пострадал при тушении пожара

Спасатели сегодня в 14.47 получили вызов в волость Антсла, где открытым огнем полыхала надворная постройка возле жилого дома. Работы по тушению длятся до сих пор, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
Надворную постройку в деревне Току тушат спасатели из Антсла, Отепя, Сангасте и Валга. Дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу сказал около 16 часов, что еще есть опасность возгорания жилого дома. «Надворная постройка полыхает открытым огнем. Кур вывели, крупных животных нет. Сейчас идут работы по тушению, пытаются защитить дом».
В половину шестого вечера Уусталу сообщил, пожар удалось взять под контроль и для жилого дома больше нет угрозы. Но во время тушения один спасатель повредил ногу. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.