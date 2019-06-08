Инцидент на пляже: отдыхающие подвергли опасности себя и спасателей

Не покидающая Эстонию последние дни жара привлекает на Пярнуский пляж большое количество людей. Береговая охрана сообщает, что температура воздуха на пляже достигает 27 градусов, а морской воды — 23 градуса.
Тысяч или десятков тысяч человек, как бывает в хорошую погоду в июле, на Пярнуском пляже еще не видно, но вчера, по словам главной ответственной за пляж Калли Ломп, было 700 посетителей, а сегодня днем в районе тысячи, передает Pärnu Postimees.
Береговая охрана G4S начала сезон спокойно и крупных происшествий пока не произошло. «Все время приходят за пластырями, но это обычное дело. Бегающие по пляжу дети падают», - говорит Ломп.
«Вчера произошел один инцидент, когда приближалась гроза, все люди спокойно вышли из воды, но одна финская пара решила в этом время пойти покупаться. Объяснили им, что они подвергают опасности не только свои собственные жизни, но и жизни спасателей в случае, если из-за несчастного случая придется спешить на помощь», - рассказала Ломп.