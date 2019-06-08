Инцидент на пляже: отдыхающие подвергли опасности себя и спасателей

Тысяч или десятков тысяч человек, как бывает в хорошую погоду в июле, на Пярнуском пляже еще не видно, но вчера, по словам главной ответственной за пляж Калли Ломп, было 700 посетителей, а сегодня днем в районе тысячи, передает Pärnu Postimees.

Береговая охрана G4S начала сезон спокойно и крупных происшествий пока не произошло. «Все время приходят за пластырями, но это обычное дело. Бегающие по пляжу дети падают», - говорит Ломп.