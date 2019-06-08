Сб, 8.06.2019
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Вступился за беременную: в Москве мастера спорта по борьбе забили до смерти и выбросили в пруд

Свеча.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Мастера спорта по греко-римской борьбе, гулявшего со своей девушкой, забили до смерти в парке и выбросили в пруд на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в ночь на субботу, 8 июня, на Южнобутовской улице, передает Newsru.

Пятый канал сообщает, что 34-летний Сергей Чуев заступился за беременную женщину, к которой приставали хулиганы.

В ответ на сделанное замечание, трое злоумышленников начали жестоко избивать мужчину, нанося ему множественные удары руками и ногами в область головы. Когда обессиленный спортсмен упал в воду, разъяренные отморозки продолжили наносить ему увечья пока Сергей не скрылся под водой.

"Он не мог сам подняться, а его девушка тоже была не в силах его вытащить, она кричала и звала на помощь. Через какое-то время прибежал парень и помог его достать. Мы все его откачивали, приехала скорая, прибежал охранник", - приводит канал слова свидетельницы, которая добавила, что напавшие затем убежали в метро.

Сейчас ведется розыск преступников. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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