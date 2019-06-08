Вступился за беременную: в Москве мастера спорта по борьбе забили до смерти и выбросили в пруд

В ответ на сделанное замечание, трое злоумышленников начали жестоко избивать мужчину, нанося ему множественные удары руками и ногами в область головы. Когда обессиленный спортсмен упал в воду, разъяренные отморозки продолжили наносить ему увечья пока Сергей не скрылся под водой.

"Он не мог сам подняться, а его девушка тоже была не в силах его вытащить, она кричала и звала на помощь. Через какое-то время прибежал парень и помог его достать. Мы все его откачивали, приехала скорая, прибежал охранник", - приводит канал слова свидетельницы, которая добавила, что напавшие затем убежали в метро.