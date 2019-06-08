«Никогда не думал, что побываю на своих похоронах»: Иван Голунов не сдержал слез в зале суда
Никулинский суд Москвы предоставил адвокатам задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова 15 минут для ознакомления с материалом о мере пресечения, при этом адвокату Ольге Динзе следователь не дал знакомиться с делом, сообщил руководитель Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, передает Newsru.
"Следователь вызвал дежурного адвоката по назначению для ознакомления с материалом. Суд потерял ордер адвоката Ольги Динзе. Ей не дают знакомиться. Приставы также чинят препятствия. Фееричное сопротивление системы, конечно", - прокомментировал Чиков. По его словам, адвокаты едва успели ознакомиться с половиной материалов дела, когда приставы по указанию судьи забрали у них бумаги.
Собравшиеся у здания суда встретили автозак с Иваном Голуновым хлопками и криками: "Свободу!"
Вот как машину с Иваном Голуновым встретили перед судом. Журналиста срочно доставили в суд, выписав из больницы: https://t.co/BDPIwtsm9B pic.twitter.com/iKELoUS2M4— Новая Газета (@novaya_gazeta) 8 июня 2019 г.
Никулинский суд только что #свободуГолунову pic.twitter.com/DqVThZiGsY— Oksana Baulina (@oksana_baulina) 8 июня 2019 г.
Как пишет "МБХ медиа", никого из журналистов в здание суда сначала не пустили, но потом начали пускать родственников и прессу. Znak.com сообщает, что фото- и видеосъемка в зале суда запрещена.
Защита Голунова, в отличие от стороны обвинения, не возражает против фото- и видеосъемки, поскольку дело имеет высокий общественный резонанс. "Я журналист и считаю, что все должно быть открыто и прозрачно", - сказал сам Голунов. Судья Михаил Максимов постановил, что снимать можно будет только оглашение решения.
Очередь на вход в Никулинский суд.#СвободуГолунову pic.twitter.com/VB636bvJOw— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) 8 июня 2019 г.
Голунов не сдержал слез, отвечая на вопросы коллег перед началом заседания суда. Он поблагодарил всех за поддержку. "Никогда не думал, что побываю на своих похоронах", - сказал журналист.
Иван Голунов в зале суда. Держись…— Телеканал Дождь (@tvrain) 8 июня 2019 г.
📹: Вася Полонский / Дождь pic.twitter.com/MCGYJ7WWQW