Сб, 8.06.2019
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«Никогда не думал, что побываю на своих похоронах»: Иван Голунов не сдержал слез в зале суда
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Иван Голунов в зале суда.

ФОТО: VASILY MAXIMOV / AFP

Никулинский суд Москвы предоставил адвокатам задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова 15 минут для ознакомления с материалом о мере пресечения, при этом адвокату Ольге Динзе следователь не дал знакомиться с делом, сообщил руководитель Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, передает Newsru.

"Следователь вызвал дежурного адвоката по назначению для ознакомления с материалом. Суд потерял ордер адвоката Ольги Динзе. Ей не дают знакомиться. Приставы также чинят препятствия. Фееричное сопротивление системы, конечно", - прокомментировал Чиков. По его словам, адвокаты едва успели ознакомиться с половиной материалов дела, когда приставы по указанию судьи забрали у них бумаги.

Собравшиеся у здания суда встретили автозак с Иваном Голуновым хлопками и криками: "Свободу!"

Как пишет "МБХ медиа", никого из журналистов в здание суда сначала не пустили, но потом начали пускать родственников и прессу. Znak.com сообщает, что фото- и видеосъемка в зале суда запрещена.

Защита Голунова, в отличие от стороны обвинения, не возражает против фото- и видеосъемки, поскольку дело имеет высокий общественный резонанс. "Я журналист и считаю, что все должно быть открыто и прозрачно", - сказал сам Голунов. Судья Михаил Максимов постановил, что снимать можно будет только оглашение решения.

Голунов не сдержал слез, отвечая на вопросы коллег перед началом заседания суда. Он поблагодарил всех за поддержку. "Никогда не думал, что побываю на своих похоронах", - сказал журналист.

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