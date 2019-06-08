Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в своей истории

По одному голу в свой актив записали Антон Миранчу и Федор Кудряшов, для которого этот мяч стал первым за национальную команду. Дубль в матче оформил Федор Смолов, а Артем Дзюба поразил ворота соперника четыре раза. Еще один гол футболисты Сан-Марино отправили в собственные ворота.

Стоит отметить, что Дзюба после этого матча вошел в топ-4 бомбардиров сборной России. Теперь на счету форварда «Зенита» 17 голов. Больше мячей за сборную России забивали только Александр Кержаков (30), Владимир Бесчастных (26) и Роман Павлюченко (21).

Для сборной России эта победа стала самой крупной в истории. Ранее рекордными были матчи, завершившиеся со счетом 7:0 - против сборной Сан-Марино в 1995 году и против команды Лихтенштейна в 2015-м.

Правда, не стоит забывать, что Сан-Марино - это худшая сборная в рейтинге FIFA. За всю историю у команды 1 победа, 23 забитых и 667 пропущенных мяча. Они не проиграли всего 5 матчей за 33 года.