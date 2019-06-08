Сб, 8.06.2019
Если вы не сумели убедить многих жителей Ида-Вирумаа в том, что их дом – Эстонская Республика, а не Россия, то не отнимайте у них хотя бы рабочие места в Эстонии. Иван Макаров

Фото: сборная Эстонии по футболу проиграла Северной Ирландии

В субботу, 8 июня, в домашнем отборочном матче ЧЕ-2020 по футболу сборная Эстонии уступила национальной команде Северной Ирландии со счетом 1:2. 

В середине первого тайма Константин Васильев вывел хозяев поля вперед, но под занавес матча голы вышедших на замену игроков принесли победу североирландцам, сообщает Rus.ERR.

В стартовый состав сборной Эстонии попал дебютант - 22-летний уроженец Нарвы Власий Синявский. 

В отборочной группе Северная Ирландия с 9 очками единолично лидирует, выиграв на старте квалификации три матча из трех. Эстонские футболисты проиграли оба своих поединка.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ