Фото: сборная Эстонии по футболу проиграла Северной Ирландии

В субботу, 8 июня, в домашнем отборочном матче ЧЕ-2020 по футболу сборная Эстонии уступила национальной команде Северной Ирландии со счетом 1:2.
В середине первого тайма Константин Васильев вывел хозяев поля вперед, но под занавес матча голы вышедших на замену игроков принесли победу североирландцам, сообщает Rus.ERR.
В стартовый состав сборной Эстонии попал дебютант - 22-летний уроженец Нарвы Власий Синявский.
В отборочной группе Северная Ирландия с 9 очками единолично лидирует, выиграв на старте квалификации три матча из трех. Эстонские футболисты проиграли оба своих поединка.