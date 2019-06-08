Фото: сборная Эстонии по футболу проиграла Северной Ирландии

В середине первого тайма Константин Васильев вывел хозяев поля вперед, но под занавес матча голы вышедших на замену игроков принесли победу североирландцам, сообщает Rus.ERR .

В отборочной группе Северная Ирландия с 9 очками единолично лидирует, выиграв на старте квалификации три матча из трех. Эстонские футболисты проиграли оба своих поединка.