Вс, 9.06.2019
В какой-то момент нужно будет держать людей на зарплате, но реально они свою повседневную работу выполнять не будут. Юри Ратас
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  • Безобразный переезд через железную дорогу в исполнении эстонских водителей попал на видео

Безобразный переезд через железную дорогу в исполнении эстонских водителей попал на видео
Совсем голову напекло?

Несмотря на то, что закрытый шлагбаум означает, что автомобилистам следует остановиться и пропустить поезд, многие водители в Эстонии, к сожалению, считают по-другому.

Видео, сделанное читателем Postimees на железнодорожном переезде Кехра, демонстрирует, что большинство водителей игнорируют опущенный шлагбаум и красный свет светофора и едут через рельсы.  

«Интересно, где еще за минут такое большое количество водителей нарушают закон? Невероятно», - поражается читатель.

В Законе о дорожном движении сказано, что железную дорогу нельзя пересекать на запрещающий сигнал светофора, независимо от наличия шлагбаума или его положения, а при закрывающемся, закрытом или открывающемся шлагбауме - независимо от сигнала светофора.

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