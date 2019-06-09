Безобразный переезд через железную дорогу в исполнении эстонских водителей попал на видео

Видео, сделанное читателем Postimees на железнодорожном переезде Кехра, демонстрирует, что большинство водителей игнорируют опущенный шлагбаум и красный свет светофора и едут через рельсы.

«Интересно, где еще за минут такое большое количество водителей нарушают закон? Невероятно», - поражается читатель.

В Законе о дорожном движении сказано, что железную дорогу нельзя пересекать на запрещающий сигнал светофора, независимо от наличия шлагбаума или его положения, а при закрывающемся, закрытом или открывающемся шлагбауме - независимо от сигнала светофора.