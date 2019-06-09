Пугающее видео: водители массово игнорируют опущенный шлагбаум

Видео, сделанное читателем Postimees на железнодорожном переезде Кехра, демонстрирует, что большинство водителей игнорируют опущенный шлагбаум и красный свет светофора и едут через рельсы.

«Интересно, где еще за одну минуту такое большое количество водителей нарушают закон? Невероятно», - поражается читатель.

В Законе о дорожном движении сказано, что железную дорогу нельзя пересекать на запрещающий сигнал светофора, независимо от наличия шлагбаума или его положения, а при закрывающемся, закрытом или открывающемся шлагбауме - независимо от сигнала светофора.

Из-за сбоя системы красный свет светофора горел минимум полчаса

По словам находившегося на месте событий читателя Postimees, после длительного ожидания один из водителей позвонил по инфотелефону Elron, где подтвердили, что речь идет об инфраструктурном сбое. Информацию о сбое в системе передали также в Eesti Raudtee. После этого некоторые водители стали переезжать через железную дорогу, игнорируя запрещающий сигнал светофора.