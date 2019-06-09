Сидевший на скамейке в парке мужчина оказался объявленным в розыск 47-летним Юри

Полиция просла содействия в установлении местонахождения 47-летнего Юри, который вчера ушел из дома призрения Меэгомяэ в Вырумаа.
«В течение сегодняшнего дня поступило несколько сообщений от внимательных граждан, которые видели в Вырумаа похожего на Юри мужчину. Недавно нам также сообщили, что Юри видели в парке в центре Выру. Отправившиеся на проверку полицейские обнаружили, что сидевший на скамейке мужчина и есть постоялец дома призрения. Полицейский патруль отвез его в дом призрения. С ним все в порядке, помощь медиков не понадобилась», - рассказал участковый Выру Анти Паап.
По его словам, люди очень активно отреагировали на призыв о помощи в поиске Юри. «Неважно, в каком районе работала поисковая команда, люди знали о наших целях и везде были готовы помочь», - отметил Паап.
Полиция благодарит поисковую команду и всех, кто оказал на помощь.