Сидевший на скамейке в парке мужчина оказался объявленным в розыск 47-летним Юри

«В течение сегодняшнего дня поступило несколько сообщений от внимательных граждан, которые видели в Вырумаа похожего на Юри мужчину. Недавно нам также сообщили, что Юри видели в парке в центре Выру. Отправившиеся на проверку полицейские обнаружили, что сидевший на скамейке мужчина и есть постоялец дома призрения. Полицейский патруль отвез его в дом призрения. С ним все в порядке, помощь медиков не понадобилась», - рассказал участковый Выру Анти Паап.