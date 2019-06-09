Ушел без денег, документов и мобильного телефона: полиция разыскивает 47-летнего мужчину

Старший патрульной смены юго-восточного отдела полиции Арво Турба рассказал, что со вчерашнего вечера полицейские собирают информацию, которая может помочь в установлении местонахождения пропавшего. «Параллельно со сбором информации за ночь были прочесаны близлежащие территории. К поискам была привлечена служебная собака, через пару часов этот район с высоты птичьего полета осмотрит вертолетная команда», - описал Турба, добавив, что поиском занимаются и спасатели, которые используют в своей работе термокамеры.

«Кроме того, полицейские вместе с пограничниками и помощниками полицейских проверили все подъезды и подвалы жилых домов, заброшенные дома и окрестности озера, но найти мужчину так и не удалось. Работа над сбором информации продолжается, мы хотим определить дополнительные зоны поиска и адреса, которые надо проверить», - добавил старший патрульной смены.

По словам сотрудников дома призрения, Юри довольно шустр, поэтому не исключено, что он мог далеко уйти от родной деревни. Его приметы: худощавое телосложение, рост 170 см, слегка сутулый. У него светлые короткие волосы. Уходя из дома призрения, он был одет в красно-розовую футболку и синие укороченные брюки. Мобильный телефон, документы и деньги Юри с собой не взял. Мужчина давно живет в доме призрения и никогда оттуда не убегал.