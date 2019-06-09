Тренер эстонской сборной: из-за жары в матче с ирландцами команде не хватило выносливости

«Несомненно, погода повлияла, мы не смогли выложиться в полном объеме на протяжении всего матча», - сказал Рейм, которого цитирует Rus.ERR со ссылкой на ERR Sport .

«В эти 20 минут в середине второго тайма - когда были забиты мячи [в ворота эстонской сборной] и немного до этого - были трудности, - признал тренер. - Возникло давление, и скажем так, замены тоже... вышедший у них на замену левый полузащитник играл остро. Мы больше не справлялись со сдерживанием их игроков в ситуации один на один».