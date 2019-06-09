Тренер эстонской сборной: из-за жары в матче с ирландцами команде не хватило выносливости

Проигрыш эстонской футбольной сборной команде Северной Ирландии в отборочном матче Евро-2020 частично объясняется жаркой погодой, в условиях которой эстонским футболистам не хватило выносливости, считает главный тренер сборной Мартин Рейм.
«Несомненно, погода повлияла, мы не смогли выложиться в полном объеме на протяжении всего матча», - сказал Рейм, которого цитирует Rus.ERR со ссылкой на ERR Sport.
«В эти 20 минут в середине второго тайма - когда были забиты мячи [в ворота эстонской сборной] и немного до этого - были трудности, - признал тренер. - Возникло давление, и скажем так, замены тоже... вышедший у них на замену левый полузащитник играл остро. Мы больше не справлялись со сдерживанием их игроков в ситуации один на один».