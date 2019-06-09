Ксения Собчак произносит перед камерами долгий монолог о том, как работала с Голуновым над ее программой на «Дожде»: «Человек, который в ежедневном режиме нападает на власть, не будет устраивать дома нарколабораторию. И то, что мы живем в реальности, где нас пытаются убедить, что будет - это абсурд».

Один из основателей «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов пытаются передать в суд поручительство за Голунова, чтобы увеличить его шансы на то, что он останется дома до суда.

«Иван не представляет никакой опасности для общества. Вот для коррупционеров он представляет опасность, а для общества - нет», - сказал Муратов.

Телеведущая Светлана Сорокина на минуту разворачивает рукописный плакат с текстом: «Вы там совсем?» Но тут же убирает его: плакат в толпе людей полиция вполне может счесть массовым пикетом и начать задержания.

Трех человек уже задержали возле здания суда, когда они стояли там в одиночном пикете. После этого пикет решили перенести на другую сторону улицы. Стоять приходится на самом солнцепеке. Раз в несколько минут один пикетчик передает плакат следующему.

Для содержания в больнице оснований нет

Около полудня Ивану предъявляют обвинение в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Затем до ждущих у суда доходит новость, что Голунову стало плохо в ОВД.

«Иван хрупкий парень, у него было несколько операций, был даже микроинсульт», - объясняет один из его друзей.

Чуть позже становится ясно, что дело не в природной хрупкости: когда к Ивану приезжает «скорая», врач подозревает у него перелом ребер и сотрясение мозга.

Сначала следователи не хотят отпускать Ивана в больницу, но затем он все-таки туда едет - и проводит там несколько часов. Адвокаты Дмитрий Джулай и Ольга Динзе жаловались, что не могли пробиться к подзащитному: его водили из врачебного кабинета в кабинет двое полицейских.

«У нас нет оснований для [его] дальнейшего пребывания в госпитале», - заявил агентству РИА «Новости» главврач 71-й больницы Александр Мясников.

По его словам, врачи не нашли ни переломов, ни сотрясения мозга: «Из того, что есть, мы видим ссадину на спине и гематому в области глаза».

Ивана Голунова вывели из больницы через запасной выход, чтобы ждущие журналисты его не увидели. Те бросились туда, но полицейские успели посадить обвиняемого в автозак до того, как Иван увидел журналистов, а они успели заснять его.

«Очень много несоответствий»

К вечеру жара сменилась грозой. По мокрому асфальту под раскаты грома по улице пролетел автозак и полицейская машина с мигалкой. Ждущие у суда люди под дождем побежали за угол, к другому входу суда, через который заводят задержанных, повисли на заборе, скандируя «Свободу!» в сторону автозака.

В зале суда, наконец, увидев друзей и коллег, Иван заплакал.

Адвокат Ольга Динзе зачитывает положительные характеристики от СМИ, в которых работал Голунов: «Известен как журналист с высокими профессиональными стандартами», «своей работой способствовал развитию здоровых отношений общества и бизнеса», «активный пользователь портала «Активный гражданин» и с помощью него помог жителям своего района», «не замечен в употреблении наркотиков».

Пока она говорит, с улицы доносятся приглушенное: «Свободу!» У здания суда остается множество людей.

Адвокаты потребовали отпустить Голунова, указывая, что 48 часов с момента его задержания давно истекли: Ивана задержали около 14:30 в четверг, а суд начался в восемь вечера в субботу. Однако протокол о задержании оформлен в 3 часа утра следующего дня.

Адвокаты пересказали слова Голунова о том, что, когда его привезли на обыск в его квартиру, он полчаса провел в полицейской машине, пока ключи находились у сотрудников полиции - то есть, сказал адвокат Дмитрий Джулай, они имели возможность положить в квартиру что угодно.

«Из рюкзака был изъят дешевый наркотик из класса солей, а дома - кокаин, более дорогой наркотик. Очень много допущено ошибок, очень много несоответствий», - обращал внимание адвокат.

В первые сутки после задержания следствие нарушило несколько статей разных законов, заявили адвокаты.

По их словам, следователи сделали смывы с рук более чем через сутки после задержания - это обязательная процедура для дел, где речь идет о наркотиках.

Ивана Голунова били по лицу и ребрам, ударили головой о ступеньки, напомнила адвокат Динзе.

А на сайте ГУВД Москвы появились фотографии якобы из квартиры Голунова, на которых была изображена настоящая нарколаборатория. Позже в ГУВД признали, что эти фотографии сделаны не у него дома.

«Вань, они все в пикетах стоят»

Когда судья впервые обращается к Ивану, тот пытается рассказать, как были нарушены его права: «Мои родственники не знали, что со мной происходит, я был лишен адвоката... Я ни в чем не виноват, готов доказывать это и сотрудничать со следствием. Я никогда не употреблял наркотики и не имел к ним отношения».

«Это суд по избранию меры пресечения. Вы позицию ваших защитников поддерживаете?» - обрывает его судья.

Как только судья уходит в совещательную комнату, поближе к клетке протискиваются друзья Ивана. «Ваня, они просто не поместились, они внизу в пикетах стоят!» - кричат они ему.

Тот смущается и благодарно прикладывает руки к губам.

«Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы по поводу статьи, над которой я работаю», - объясняет Голунов в ответ на вопросы журналистов.

«В этой статье есть силовики?» - кричат из зала.

«Да», - отвечает Голунов.

Когда судья начинает читать решение, его слова заглушают крики «Свободу!», доносящиеся из открытого окна. Пристав торопливо пробирается к окну и закрывает его.

Судья ещё не закончил читать решение, а люди внизу уже узнали, что его отправляют не в СИЗО, а под домашний арест.

Толпа взрывается радостным криком и гулом, как на рок-концерте. Друзья Ивана Голунова в зале суда плачут от радости.