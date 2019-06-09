Корреспондента-расследователя «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня.

ФОТО: Alexander Demianchuk / Alexander Demianchuk/TASS

Корреспондента-расследователя «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня на улице: остановившие его полицейские нашли в его рюкзаке пакет с наркотиком, а дома - еще несколько. Его сторонники уверены, что наркотики ему подбросили из-за его работы: журналист выпускал расследования о бизнес-интересах московской мэрии.

Корреспондент Би-би-си побывала на заседании Никулинского суда в Москве, где слушалось дело об избрании меры пресечения для журналиста.

Чахлые березки аллейки, ведущей от жилых панелек к зданию суда, спасают от солнца примерно 60 человек - друзей и коллег Ивана Голунова, которые на жаре ждут начала суда: неизвестно, когда он начнется, и люди на всякий случай ждут с утра.

Многие сидят на земле, пьют воду и едят яблоки - на аллею кто-то принес целый ящик для всех желающих. Парень и девушка пытаются играть в бадминтон у входа в суд, перед припаркованной полицейской машиной.

«Вы там совсем?»

Здесь много журналистов, но не все они пришли сюда освещать заседание: многие - коллеги Ивана, лично знают его и не могут не поддержать.