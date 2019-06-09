Галерея: новым председателем СДПЭ стал Индрек Саар

В 11:00 съезд открыл нынешний председатель партии Евгений Осиновский, который выступил с отчетом о проделанной работе. В апреле Осиновский, возглавлявший партию четыре года, сообщил, что больше не будет баллотироваться на пост председателя.

Делегатам съезда предстояло сделать выбор между Рийной Сиккут, Индреком Сааром и Лаури Ляэнеметсом. За месяц кандидаты побывали во всех уездах и приняли участие в открытых дебатах на тему дальнейшего развития социал-демократии и партии. На съезде каждый кандидат выступит с речью перед членами партии.

Во втором туре за кандидатуру Индрека Саара проголосовал 231 делегат, Лаури Ляэнеметса поддержал 201 делегат.

Рийна Сиккут в первом туре получила поддержку 120 делегатов и во второй тур не прошла.