Вс, 9.06.2019
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Галерея: новым председателем СДПЭ стал Индрек Саар

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Сегодня, 9 июня, в концертном зале «Ванемуйне» в Тарту прошел очередной съезд Социал-демократической партии, на котором был избран новый председатель партии. Им стал Индрек Саар.

В 11:00 съезд открыл нынешний председатель партии Евгений Осиновский, который выступил с отчетом о проделанной работе. В апреле Осиновский, возглавлявший партию четыре года, сообщил, что больше не будет баллотироваться на пост председателя.

Делегатам съезда предстояло сделать выбор между Рийной Сиккут, Индреком Сааром и Лаури Ляэнеметсом. За месяц кандидаты побывали во всех уездах и приняли участие в открытых дебатах на тему дальнейшего развития социал-демократии и партии. На съезде каждый кандидат выступит с речью перед членами партии.

Во втором туре за кандидатуру Индрека Саара проголосовал 231 делегат, Лаури Ляэнеметса поддержал 201 делегат.

Рийна Сиккут в первом туре получила поддержку 120 делегатов и во второй тур не прошла.

Индрек Саар пообещал однопартийцам, что сделает все от него зависящее, чтобы через два года Социал-демократическая партия успешно выступила на муниципальных выборах.

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