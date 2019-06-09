Прямая трансляция и галерея: социал-демократы выбирают нового председателя

Сегодня, 9 июня, в концертном зале «Ванемуйне» в Тарту пройдет очередной съезд Социал-демократической партии, на котором будет избран новый председатель партии.
В 11:00 съезд откроет нынешний председатель партии Евгений Осиновский, который выступит с отчетом о проделанной работе. В апреле Осиновский, возглавлявший партию четыре года, сообщил, что больше не будет баллотироваться на пост председателя.
Делегатам съезда предстоит сделать выбор между Рийной Сиккут, Индреком Сааром и Лаури Ляэнеметсом. За месяц кандидаты побывали во всех уездах и приняли участие в открытых дебатах на тему дальнейшего развития социал-демократии и партии. На съезде каждый кандидат выступит с речью перед членами партии.
Новый председатель станет известен в районе 13-14:00. Если для выбора председателя понадобится второй тур, результаты голосования будут утверждены ориентировочно в 13:45. Если победитель определится в первом туре, имя нового председателя выяснится к 13:00.
Помимо председателя делегаты также выберут заместителей председателя и новое правление партии.