Фото: автомобиль приземлился на крышу, пострадавшего водителя вырезали из салона

Вчера, 8 июня, в 23:21 на Сааремаа произошло ДТП: на прямом участке дороги 34-летний мужчина потерял управление автомобилем Audi A4. Машина съехала в кювет и перевернулась на крышу, передает Saarte hääl.
В субботу в 23:21 на 13-м километре шоссе Сымера-Кярла-Удувере в волости Сааремаа (Саареский уезд) произошло ДТП: на прямом участке дороги 34-летний водитель потерял управление Audi A4, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась на крышу.
Центр тревоги получил сообщение, что автомобиль находится в положении колесами вверх и дымится. Спасатели Курессаареской спасательной команды вырезали водителя из машины, скорая помощь доставила его в больницу на медосмотр.