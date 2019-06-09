Фото: автомобиль приземлился на крышу, пострадавшего водителя вырезали из салона

В субботу в 23:21 на 13-м километре шоссе Сымера-Кярла-Удувере в волости Сааремаа (Саареский уезд) произошло ДТП: на прямом участке дороги 34-летний водитель потерял управление Audi A4, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась на крышу.