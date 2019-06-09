Медведи массово грабят пчелиные ульи

Так страшно, как этой весной, еще не было никогда, признаются пчеловоды, чьи ульи через день опустошают медведи, которые смело перемещаются по садовым участкам, пишет Virumaa Teataja.
Больше двадцати лет назад занявшаяся пчеловодством в местечке Инью Майре Валтин рассказывает, что за сорок два года ни разу не видела на своем участке медведя, а теперь косолапый прописался прямо в растущий в ста метрах возле дома ольшаник. И оттуда ходит опустошать медовые ульи.
«Три дня назад, примерно в шесть вечера, сын косил траву возле дома, а медведь, в то же время, с другой стороны дома сломал улей», - приводит пример пчеловод, который подвергся «нападению» уже в четвертый раз, начиная с апреля.
Валтин поделилась своей бедой с местными охотниками, которые считают, что незванный гость — двух- или трехлетний медвежонок, чей вес составляет 70-80 килограммов. На сегодняшний день косолапый сломал четыре улья и три штуки опрокинул. Пчелиные семьи из перевернутых ульев пчеловоду Майре удалось собрать, однако из-за плохой погоды выяснить, осталось ли целой пчелиная матка после прихода медведя и какое общее состояние инкубатора, не удалось.
Дело касается нескольких медведей
Пчеловод из деревни Роэла Айли Тааль, чьи ульи медведь опустошил в конце прошлого месяца, обнаружила, что ситуация уже выходит из-под контроля. «Это не нормально, когда мы так часто видим дикого животного в жилой местности», - говорит Тааль.
Было бы нормально, если бы люди стремились к отпугиванию молодых животных, чтобы у медведя возник неприятный опыт и страх в отношении людей.
Тем не менее, данные Департамента окружающей среды не позволяют утверждать, что нападения диких животных не были зарегистрированы. Весной этого года эксперты Департамента отправились в Ляэне-Вирумаа, чтобы в тринадцати случаях оценить ущербы и составить акты в отношении сорока четырех поврежденных ульев. По словам главного специалиста охраны природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви, эти цифры ощутимо выше, чем в тот же период прошлой весны. Два года назад было зарегистрировано одиннадцать нападений и 34 опустошенных пчелиных ульев.
Тальви говорит, что, учитывая, где в этом году пчелы были ограблены, можно предположить, что дело касается нескольких медведей, которые приобрели вредные привычки ранее или может даже в этом году. «Мы советуем пчеловодам в качестве превентивных мер для защиты пчелиных улей использовать электрическую изгородь, стоимость которых частично компенсируется Департаментом окружающей среды. Также, пчеловоды и охотники должны сотрудничать во время официального сезона охоты, чтобы прежде всего наказывать особей, которые опустошают пчелиные дома», - сказал главный специалист по охране природы.
Айли Тааль замечает, что электрическая изгородь и чучело пугают лишь часть медведей, но не всех. «Некоторые из них настолько настойчивы, что пытаются выкопать сад», - говорит пчеловод и добавляет, что если раньше медведи приходили ранней весной, когда выходили из спячки голодными, то теперь, когда стало довольно тепло, новости о косолапых, появляющихся рядом с людьми, слышно каждый день.