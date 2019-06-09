Медведи массово грабят пчелиные ульи

Больше двадцати лет назад занявшаяся пчеловодством в местечке Инью Майре Валтин рассказывает, что за сорок два года ни разу не видела на своем участке медведя, а теперь косолапый прописался прямо в растущий в ста метрах возле дома ольшаник. И оттуда ходит опустошать медовые ульи.

«Три дня назад, примерно в шесть вечера, сын косил траву возле дома, а медведь, в то же время, с другой стороны дома сломал улей», - приводит пример пчеловод, который подвергся «нападению» уже в четвертый раз, начиная с апреля.

Валтин поделилась своей бедой с местными охотниками, которые считают, что незванный гость — двух- или трехлетний медвежонок, чей вес составляет 70-80 килограммов. На сегодняшний день косолапый сломал четыре улья и три штуки опрокинул. Пчелиные семьи из перевернутых ульев пчеловоду Майре удалось собрать, однако из-за плохой погоды выяснить, осталось ли целой пчелиная матка после прихода медведя и какое общее состояние инкубатора, не удалось.

Дело касается нескольких медведей

Пчеловод из деревни Роэла Айли Тааль, чьи ульи медведь опустошил в конце прошлого месяца, обнаружила, что ситуация уже выходит из-под контроля. «Это не нормально, когда мы так часто видим дикого животного в жилой местности», - говорит Тааль.

Было бы нормально, если бы люди стремились к отпугиванию молодых животных, чтобы у медведя возник неприятный опыт и страх в отношении людей.

Тем не менее, данные Департамента окружающей среды не позволяют утверждать, что нападения диких животных не были зарегистрированы. Весной этого года эксперты Департамента отправились в Ляэне-Вирумаа, чтобы в тринадцати случаях оценить ущербы и составить акты в отношении сорока четырех поврежденных ульев. По словам главного специалиста охраны природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви, эти цифры ощутимо выше, чем в тот же период прошлой весны. Два года назад было зарегистрировано одиннадцать нападений и 34 опустошенных пчелиных ульев.

Тальви говорит, что, учитывая, где в этом году пчелы были ограблены, можно предположить, что дело касается нескольких медведей, которые приобрели вредные привычки ранее или может даже в этом году. «Мы советуем пчеловодам в качестве превентивных мер для защиты пчелиных улей использовать электрическую изгородь, стоимость которых частично компенсируется Департаментом окружающей среды. Также, пчеловоды и охотники должны сотрудничать во время официального сезона охоты, чтобы прежде всего наказывать особей, которые опустошают пчелиные дома», - сказал главный специалист по охране природы.