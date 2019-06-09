Вс, 9.06.2019
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Сегодня Таллинн посещают почти 90 круизных туристов

Круизный лайнер в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi / Eesti Meedia/Sccanpix Baltics

В воскресенье в Таллинн прибыл круизный лайнер, который доставил на один день в столицу Эстонии почти 90 интуристов.

В 9.29 к причалу Адмиралтейского бассейна причалила гигантская яхта Clio под флагом Мальты. В 17 часов судно, прибывшее из Петербурга, продолжит круиз по Балтийскому морю.

Поначалу яхта называлась Le Levant, позднее ее переименовали в Tere Moana, что на таитянском языке значит «океанская странница».

На судне 44 каюты, все они с видом на океан. Восеь кают оборудованы приватными лоджиями. На борту яхты два ресторана — биф и а ля карт — аль фреско, в меню второго ресторана есть блюда и для вегетарианцев.

В понедельник Таллинн посетят четыре круизных судна, которые доставят в город на один день почти 9750 туристов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетили Таллинн впервые. Последнее в этом сезоне круизное судно посетит Таллинн 20 октября.

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