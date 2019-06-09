Сегодня Таллинн посещают почти 90 круизных туристов

В воскресенье в Таллинн прибыл круизный лайнер, который доставил на один день в столицу Эстонии почти 90 интуристов.
В 9.29 к причалу Адмиралтейского бассейна причалила гигантская яхта Clio под флагом Мальты. В 17 часов судно, прибывшее из Петербурга, продолжит круиз по Балтийскому морю.
Поначалу яхта называлась Le Levant, позднее ее переименовали в Tere Moana, что на таитянском языке значит «океанская странница».
На судне 44 каюты, все они с видом на океан. Восеь кают оборудованы приватными лоджиями. На борту яхты два ресторана — биф и а ля карт — аль фреско, в меню второго ресторана есть блюда и для вегетарианцев.
В понедельник Таллинн посетят четыре круизных судна, которые доставят в город на один день почти 9750 туристов.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетили Таллинн впервые. Последнее в этом сезоне круизное судно посетит Таллинн 20 октября.