Посаженный Трампом и Макроном «дуб дружбы» погиб

По данным издания Le Figaro, на месте, где было дерево, на данный момент находится только газон. Отмечается, что оно не пережило карантинный фитосанитарный контроль, который пришлось пройти при ввозе в США.

Дерево было посажено рядом с Белым домом лидерами двух стран в конце апреля 2018 года. Его привезли из французского леса, где во время Первой мировой войны произошла битва с участием американских солдат. Дуб должен был стать символом крепких отношений между США и Францией.