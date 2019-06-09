Арнольд Рюйтель: не жившие в советское время не осознают рисков федерализации ЕС

«Является ли это кризисом ценностей, когда мы осмеливаемся возражать против движения в направлении федерального государственного устройства Европы, - риторически заявил Рюйтель в своем выступлении. - У нас, эстонцев, как и у других народов, живших когда-то в Советском Союзе, накоплен долгий опыт проживания в федеральном государстве. Но судя по всему, новое поколение эстонцев не потрудилось поближе ознакомиться с этим опытом и сформулировать свое отношение к тому, чтобы отстаивать союз суверенных государств, а не союзное государство. Решение Англии покинуть Европейский Союз - яркий пример опасности такой политики».