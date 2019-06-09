Фиаско в первый рабочий день: автобус едва не рухнул в реку из-за грубой ошибки водителя

Нос автобуса почти достиг противоположной стороны, когда заднее колесо продавило одну из досок моста. Старый деревянный мост, который некоторые люди не осмеливались переходить даже пешком, автобусу все-таки удалось частично преодолеть. Задняя часть автобуса уперлась о берег и, вероятно, благодаря этому транспортное средство не рухнуло в реку. Владельца фирмы ждут на месте происшествия, поскольку он должен решить, что разумнее сделать - заказать большой кран или попытаться вытолкнуть автобус обратно на дорогу.

Как предполагается, сегодня у водителя автобуса был первый рабочий день в этом фирме, пассажиров в момент ДТП в нем не было. И хотя на место происшествия прибыли как спасатели, так и полицейские, у них не было возможности помочь водителю автобуса каким-то образом исправить ситуацию.