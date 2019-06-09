Где в Эстонии можно переночевать в бочке?

Готланд (Швеция)

Площадь: 2994 кв. километров

В географическом центре Балтийского моря находится самый крупный и один из самых красивых островов - Готланд. Сегодня остров принадлежит Швеции, однако так было не всегда: во время русско-шведской войны в начале XIX века, остров был русской провинцией.

Единственный на Готланде крупный город - Висбю. Здесь проживает всего 23 тысячи человек, а это почти половина всего населения острова. Считается, что среди всех скандинавских средневековых городов именно Висбю сохранился лучше всего, а все из-за того, что находится на острове.

Как добраться: на самолете (35 минут из Стокгольма) или на пароме (в пути — около 3 часов).

Сааремаа (Эстония)

Площадь: 2922 кв. километров

Сааремаа — самый большой эстонский остров. Здесь каждый найдет занятие себе по душе — рыбалка, СПА, морские прогулки, гонки на квадрациклах. Главным и фактически единственным городом на Сааремаа является Курессааре, который также можно назвать главным курортом Эстонии. Каждый год сюда тянутся толпы туристов со всей Балтии, чтобы попариться в баньке, расслабиться на массажном столе или полежать в джакузи.

Как добраться: на пароме из Таллина или Виртсу

Эланд (Швеция)

Площадь: 1347 квадратных километров

Эланд — второй по размеру в Швеции после острова Готланд. Сюда съезжаются любители редкой атмосферы и характерных островных пейзажей. Остров также знаменит своими песчаными пляжами, общая протяжённость которых 280 км.