Март Хельме: разрушения стагнационной системы в Эстонии ждут даже избиратели Партии реформ

«Несмотря на длительный политический опыт, я и понятия не имел, насколько стагнационна и инертна Эстония. Побыв всего месяц с небольшим министром, я могу сказать, что на самом деле никто не хочет в Эстонии перемен. Не хотят их наши коалиционные партнеры, не хочет оппозиция — она хочет только вернуться к власти — не хотят перемен и чиновники», - заявил Хельме.

По его словам, все понимают, что никакой истории успеха Эстония на сегодня уже собой не представляет, однако сама необходимость перемен подразумевает демонтаж существующей системы и строительство новой.

«То есть, государственной реформы. Реформы госбюджета. Реформы системы социального обеспечения. Системы здравоохранения. Реформы еще многих структур — полиции, погранохраны, судов, прокуратуры, госпредприятий, Сил обороны, дипломатической службы и так далее, и так далее», - отметил он.

По мнению Марта Хельме, Партия реформ, за время пребывания у власти оторвавшаяся от народа, не понимает истинных причин недовольства простых смертных, но чувствует, что в обществе зреет неудовлетворенность. Но, как свойственно стагнационному обществу, типичной защитной реакцией его руководства является круговая порука и стремление сохранить за собой ключевые посты. Наглядным примером тому служит максимально долгое сохранение одних и тех же лиц на этих постах, либо их рокировка, заявил Хельме.

По мнению Марта Хельме, непрекращающаяся история с фондом Внешэкономбанка и вскрывшаяся в последние годы история с масштабным отмыванием денег в эстонском отделении Danske Bank – достаточно убедительны для того, чтобы, во-первых, навсегда отодвинуть Партию реформ от власти в стране.

«Во-вторых, мы должны сделать все для того, чтобы все обстоятельства, не только порочащие имидж Эстонии, но и прямо угрожающие ее безопасности, были бы полностью и окончательно разоблачены, - призвал своих однопартийцев Хельме. - Мы работаем во имя этого, отдавая себе отчет в том, что занимаемся опасными для жизни темами, так как вопрос не в одной только Партии реформ, а в уничтожении всей построенной ею коррумпированной системы. Но как раз уничтожения этой коррупционной системы эстонский народ и ждет. Ждут даже и те наивные простачки, которые и по сей день еще голосуют за Партию реформ».

Хельме выразил уверенность, что если EKRE удастся провести убедительный аудит электронных выборов, то численность избирателей Партии реформ рухнет в огромных масштабах.