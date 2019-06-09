Кая Каллас: в Эстонии идет борьба между теми, кто строит, и теми, кто рушит

«Поверьте мне - в Эстонии можно сформировать правительство много лучше нынешнего. Вопрос только в желании. Лидеры и „Отечества“, и Центристской партии внутренне понимают, что это правительство никогда не станет работать на благо Эстонии. Я еще раз заверяю, что вместе с Партией реформ можно сформировать правительство, способное учесть интересы всех групп избирателей», - подчеркнула Каллас.

По ее оценке, то, как министр внутренних дел, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме отреагировал на попытку оппозиции выразить ему недоверие, ярко иллюстрирует, каково его видение Эстонии.

«Многое из того, что он сказал в ходе парламентской дискуссии, для меня прозвучало как то, что нынешняя Эстония ему нравится. Он и не скрывал, что хочет нынешнюю Эстонию привести к расколу, - сказала Каллас. - Я всегда гордилась Эстонией и эстонцами. Я верю, что это можно сказать обо всех вокруг нас. Эстония - это прекрасная страна с замечательными и трудолюбивыми людьми».

«Мы должны отстаивать сформулированные в Атлантической хартии свободы западного мира, которые до сего времени считали естественными, но которые на сегодня оказались под ударом: свободу слова, свободу вероисповедания, свободу от страха. Страх это то, что возникает во многих группах в обществе в результате угроз и клеветы, это то, чему мы должны противостоять. Партия реформ должна прилагать усилия во имя того, чтобы искоренить этот страх, поскольку запуганные люди неспособны к принятию верных решений», - пояснила Каллас.