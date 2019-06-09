На туристку из Эстонии напала обезьяна

«У нас был один случай, когда пенсионерка из Эстонии отправилась в природный заповедник на Канарских островах и одна обезьяна захотела вырвать из ее рук сумку. Эстонская пенсионерка была дамой не из слабых и просто так свою сумку обезьяне не отдала, но поскольку обезьяна была очень сильной, она протащила женщину за собой несколько метров, мы компенсировали туристке расходы на лечение. Кстати, сумка осталась у нее», - рассказал в радиопередаче Äripäev «Страховка в фокусе» директор по страхованию Salva Kindlustus Урмас Кивирюют.