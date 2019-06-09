Вс, 9.06.2019
В какой-то момент нужно будет держать людей на зарплате, но реально они свою повседневную работу выполнять не будут. Юри Ратас

На туристку из Эстонии напала обезьяна
Суровая женщина не растерялась

Обезьяна. Фото иллюстративное.

ФОТО: JENS WOLF / AFP

Путешествия граждан Эстонии становятся все более экстремальными, поэтому к страхованию путешествия добавляется также дополнительная защита для опасных видов деятельности, пишет Äripäev.

«У нас был один случай, когда пенсионерка из Эстонии отправилась в природный заповедник на Канарских островах и одна обезьяна захотела вырвать из ее рук сумку. Эстонская пенсионерка была дамой не из слабых и просто так свою сумку обезьяне не отдала, но поскольку обезьяна была очень сильной, она протащила женщину за собой несколько метров, мы компенсировали туристке расходы на лечение. Кстати, сумка осталась у нее», - рассказал в радиопередаче Äripäev «Страховка в фокусе» директор по страхованию Salva Kindlustus Урмас Кивирюют.

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