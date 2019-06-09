В Мяннику утонул человек

Сегодня, 9 июня, в 13:35 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Мяннику на озере Вальдеку пошел купаться мужчина средних лет и больше его никто не видел.

На вызов отреагировали спасатели и скорая помощь, поиски мужчины начал и находившийся на месте водолаз-любитель.

В 13:50 мужчину нашли и вытащили на берег. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь.