Вс, 9.06.2019
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В Мяннику утонул человек

Учения спасателей. Фото иллюстративное.

ФОТО: Erik Prozes

Сегодня днем в Харьюмаа в деревне Мяннику утонул человек.

Сегодня, 9 июня, в 13:35 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Мяннику на озере Вальдеку пошел купаться мужчина средних лет и больше его никто не видел.

На вызов отреагировали спасатели и скорая помощь, поиски мужчины начал и находившийся на месте водолаз-любитель.

В 13:50 мужчину нашли и вытащили на берег. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь.

Озеро Вальдеку, как и другие карьерные озера, известны своим непредсказуемым рельефным дном — в двенадцати метрах от берега, где нашли погибшего, глубина была шесть-семь метров.

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