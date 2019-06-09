В Мяннику утонул человек
Сегодня днем в Харьюмаа в деревне Мяннику утонул человек.
Сегодня, 9 июня, в 13:35 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Мяннику на озере Вальдеку пошел купаться мужчина средних лет и больше его никто не видел.
На вызов отреагировали спасатели и скорая помощь, поиски мужчины начал и находившийся на месте водолаз-любитель.
В 13:50 мужчину нашли и вытащили на берег. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь.
Озеро Вальдеку, как и другие карьерные озера, известны своим непредсказуемым рельефным дном — в двенадцати метрах от берега, где нашли погибшего, глубина была шесть-семь метров.