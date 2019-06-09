Урмас Рейнсалу: Эстония осуждает проведение выборов в Южной Осетии
Эстония решительно осуждает проведение так называемых парламентских выборов в регионе Южной Осетии в Грузии, которые происходят в воскресенье, 9 июня — об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
«Проводящиеся сегодня так называемые выборы незаконны и мы не можем признать результаты данной акции. Подобные незаконные шаги подрывают усилия по поиску мирного решения конфликта и ставят под угрозу безопасность и стабильность в регионе, - отмечается в переданном BNS заявлении МИД Эстонии. - Призываем Россию прекратить продолжающееся по сей день нарушение основ международного права в Грузии, а также соблюдать условия мирного соглашения от 12 августа 2008 года».
В заявлении МИД Эстонии отмечается также, что Эстония подтверждает свою полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах. «Южная Осетия и Абхазия являются неотделимыми частями Грузии», - подчеркивается в заявлении.