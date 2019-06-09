Картина дня: новый председатель соцдемов, мировой рекорд эстонского параспортсмена и утопленник в Мяннику

В Мяннику утонул человек

Сегодня днем в Харьюмаа в деревне Мяннику утонул человек. Сегодня, 9 июня, в 13:35 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Мяннику на озере Вальдеку пошел купаться мужчина средних лет и больше его никто не видел. Читать далее...

Индрек Саар - новый председатель СДПЭ стал

Сегодня в концертном зале «Ванемуйне» в Тарту прошел очередной съезд Социал-демократической партии, на котором был избран новый председатель партии. Им стал Индрек Саар. Читать далее...

Автобус едва не рухнул в реку из-за грубой ошибки водителя

Сегодня, 9 июня, около 12:40 в деревне Йыэкюла в Ярвамаа автобус попал в ДТП при движении по старому деревянному мосту. Водитель планировал добраться по нему до базы отдыха «Тоосиканну», хотя табличка, установленная у моста, предупреждает, что этого делать нельзя. Фото смотрите здесь.

Эстонский параспортсмен установил мировой рекорд

На проходящем в Берлине открытом чемпионате Германии по параплаванию эстонец Матц Топкин установил мировой рекорд в соревновательном классе S4 на дистанции 100 метров на спине - 1.33,54. Читать далее...

Иван Голунов уехал домой

Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Читать далее...

Кризис в Молдавии: президент Додон отстранен от должности

Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона. Такое решение КС принял в воскресенье утром по запросу группы депутатов от Демпартии. Читать далее...

В поисках легких денег жительница Эстонии довела котят до тяжелого состояния

Эстонскому союзу защиты животных вчера сообщили, что на уездной ярмарке в Раквере одна пожилая женщина продает котят. Животные были в грязных клетках без воды и еды. Читать далее...

Медведи массово грабят пчелиные ульи