Картина дня: новый председатель соцдемов, мировой рекорд эстонского параспортсмена и утопленник в Мяннику

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.
В Мяннику утонул человек
Сегодня днем в Харьюмаа в деревне Мяннику утонул человек. Сегодня, 9 июня, в 13:35 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Мяннику на озере Вальдеку пошел купаться мужчина средних лет и больше его никто не видел. Читать далее...
Индрек Саар - новый председатель СДПЭ стал
Сегодня в концертном зале «Ванемуйне» в Тарту прошел очередной съезд Социал-демократической партии, на котором был избран новый председатель партии. Им стал Индрек Саар. Читать далее...
Автобус едва не рухнул в реку из-за грубой ошибки водителя
Сегодня, 9 июня, около 12:40 в деревне Йыэкюла в Ярвамаа автобус попал в ДТП при движении по старому деревянному мосту. Водитель планировал добраться по нему до базы отдыха «Тоосиканну», хотя табличка, установленная у моста, предупреждает, что этого делать нельзя. Фото смотрите здесь.
Эстонский параспортсмен установил мировой рекорд
На проходящем в Берлине открытом чемпионате Германии по параплаванию эстонец Матц Топкин установил мировой рекорд в соревновательном классе S4 на дистанции 100 метров на спине - 1.33,54. Читать далее...
Иван Голунов уехал домой
Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Читать далее...
Кризис в Молдавии: президент Додон отстранен от должности
Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона. Такое решение КС принял в воскресенье утром по запросу группы депутатов от Демпартии. Читать далее...
В поисках легких денег жительница Эстонии довела котят до тяжелого состояния
Эстонскому союзу защиты животных вчера сообщили, что на уездной ярмарке в Раквере одна пожилая женщина продает котят. Животные были в грязных клетках без воды и еды. Читать далее...
Медведи массово грабят пчелиные ульи
Так страшно, как этой весной, еще не было никогда, признаются пчеловоды, чьи ульи через день опустошают медведи, которые смело перемещаются по садовым участкам. Больше двадцати лет назад занявшаяся пчеловодством в местечке Инью Майре Валтин рассказывает, что за сорок два года ни разу не видела на своем участке медведя, а теперь косолапый прописался прямо в растущий в ста метрах возле дома ольшаник. И оттуда ходит опустошать медовые ульи. Читать далее...