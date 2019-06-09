«Эстония должна оставаться национальным домом для эстонцев»: EKRE призвала заключить общественное соглашение

«В соответствии с преамбулой Конституции, целью Эстонского государства является сохранение эстонского народа и культуры на протяжении времен. Искусственно раздутая после выборов Рийгикогу истерия свидетельствует о том, что следование Конституции в нашем обществе уже не само собой разумеется», - отмечается в политическом заявлении партии.

Как утверждается в заявлении, после того, как в результате выборов в Рийгикогу прошли две партии националистического толка и после того, как новый коалиционный договор на следующие четыре года установил требование контроля за иммиграционной политикой, мультикультурно ориентированные силы начали кампанию по подрыву основ национального государства.

«Это уже не политическая борьба, это подрыв конституционного строя», - подчеркивает EKRE.

Партия приводит в своем заявлении данные о том, что за три последних года иммиграция в Эстонию резко увеличилась. Если в 2016 году иностранцам было выдано почти 1800 разрешений на работу, то в 2017 году их было оформлено уже 7500, а в 2018 — почти 18 500.

«Эти данные свидетельствуют о начавшейся еще при Партии реформ практике постепенного смягчения законов, регулирующих иммиграцию под предлогом давления со стороны работодателей», - говорится в заявлении.

По оценке партии, наряду с иммигрантами с Украины и России, едущими в Эстонию по видам на жительство, в страну проникают и нелегальные иммигранты, поскольку на южной границе страны и в ее портах нет пограничного контроля.

«По разным оценкам, в Эстонии может быть порядка 10 000 нелегальных работников. Среди приехавших в страну иностранных студентов сотни человек в Эстонию прибыли не за знаниями, а за Шенгенскими визами», - утверждается в заявлении.

«Мы считаем, что Эстония нуждается в общественном соглашении, в соответствии с которым государство не должно поддаваться давлению решать экономические проблемы с помощью импорта дешевой рабочей силы. Это ведет к торможению роста зарплат и внедрению инноваций в экономике, загоняет страну в ловушку низких зарплат и увеличивает эмиграцию коренного населения. Кроме того, это ограничивает возможности возвращения ранее выехавших из Эстонии людей», - отмечается в заявлении EKRE.

Съезд Консервативной партии призвал все общество Эстонии выступить в защиту суверенного государства для коренного народа, искать альтернативные решения в поисках проблемы поиска рабочей силы.