Вс, 9.06.2019
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Порошенко хочет стать премьер-министром Украины

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Петр Порошенко.

ФОТО: Vadim Ghirda / AP

Бывший президент Украины Петр Порошенко баллотируется в Верховную Раду во главе своей партии Европейская солидарность.

Экс-президент Петр Порошенко заявил о своей готовности стать премьер-министром в случае победы Европейской солидарности на досрочных парламентских выборах, передает Korrespondent.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, бывший президент ответил утвердительно.

"Если мы победим на выборах, то — да", — сказал Порошенко в комментарии Громадському на съезде своей партии.

В то же время, он не ответил будет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат.

"Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции", — сказал Порошенко.

Напомним, на съезде Европейской солидарности 9 июня глава партии Петр Порошенко назвал первую десятку партийного списка. Список возглавит лично Порошенко, второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Далее в пятерке – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.

В апреле Порошенко проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому.

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