Вс, 9.06.2019
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  • Обломки разбросало по всей дороге: в Харьюмаа перевернулся перевозивший автомобиль прицеп

Обломки разбросало по всей дороге: в Харьюмаа перевернулся перевозивший автомобиль прицеп
Движение сильно нарушено!

ДТП. Фото иллюстративное

ФОТО: Martin Ilustrumm

Сегодня, 9 июня, около 16.30 в Харьюмаа на 23-м км шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло ДТП, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.

Как сообщает полиция, автомобиль Volkswagen Passat ехал в сторону Пярну с прицепом, на котором находился автомобиль Audi, когда прицеп стал вилять по дороге и перевернулся вместе с находящимся на нем Audi. По счастливой случайности никто не пострадал.

Полицейские установили, что водитель Volkswagen был трезв и у него есть водительские права.

На месте происшествия полно обломков машины, движение сильно нарушено, его регулирует полицейский патруль.

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