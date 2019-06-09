Обломки разбросало по всей дороге: в Харьюмаа перевернулся перевозивший автомобиль прицеп

Как сообщает полиция, автомобиль Volkswagen Passat ехал в сторону Пярну с прицепом, на котором находился автомобиль Audi, когда прицеп стал вилять по дороге и перевернулся вместе с находящимся на нем Audi. По счастливой случайности никто не пострадал.