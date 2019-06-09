Обломки разбросало по всей дороге: в Харьюмаа перевернулся перевозивший автомобиль прицеп
Сегодня, 9 июня, около 16.30 в Харьюмаа на 23-м км шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло ДТП, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.
Как сообщает полиция, автомобиль Volkswagen Passat ехал в сторону Пярну с прицепом, на котором находился автомобиль Audi, когда прицеп стал вилять по дороге и перевернулся вместе с находящимся на нем Audi. По счастливой случайности никто не пострадал.
Полицейские установили, что водитель Volkswagen был трезв и у него есть водительские права.
На месте происшествия полно обломков машины, движение сильно нарушено, его регулирует полицейский патруль.