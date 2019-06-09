Свободную партию возглавил Хейки Лилль

В столкнувшейся с резким падением рейтинга и потерявшей представительство в Рийгикогу Свободной партии второй раз за последний год сменился председатель: Каула Нурма сменил Хейки Лилль.
Выборы нового лидера свободников состоялись на проходящем в воскресенье в Рапла партийном съезде, передает Rus.ERR.
Членами правления были избраны Мярт Ляэнеметс, Хейки Лилль, Кати Конго, Вахур Коллом и Арвет Линстрём.
Кроме того, съезд изменил устав партии, сократив число членов правления с 10 до 5. Ни прежний председатель партии Каул Нурм, ни его предшественник Андрес Херкель свои кандидатуры в правление выдвигать не стали.