Вс, 9.06.2019
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Свободную партию возглавил Хейки Лилль

Хейки Лилль.

ФОТО: Kristel Vask

В столкнувшейся с резким падением рейтинга и потерявшей представительство в Рийгикогу Свободной партии второй раз за последний год сменился председатель: Каула Нурма сменил Хейки Лилль.

Выборы нового лидера свободников состоялись на проходящем в воскресенье в Рапла партийном съезде, передает Rus.ERR.

Членами правления были избраны Мярт Ляэнеметс, Хейки Лилль, Кати Конго, Вахур Коллом и Арвет Линстрём.

Кроме того, съезд изменил устав партии, сократив число членов правления с 10 до 5. Ни прежний председатель партии Каул Нурм, ни его предшественник Андрес Херкель свои кандидатуры в правление выдвигать не стали.

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