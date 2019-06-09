Борис Джонсон заявил, что не стал бы выплачивать деньги Евросоюзу в качестве компенсации за "Брекзит"

Существующий проект соглашения о "Брекзите" предполагает, что Лондон должен выплатить Брюсселю около 44 млрд евро, которые составляют британскую долю в общеевропейских финансовых решениях.
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который считается наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьер-министра, заявил, что не стал бы выплачивать Евросоюзу около 44 млрд евро, предусмотренные в качестве компенсации за "Брекзит", пока не добьется более приемлемых для Лондона условий выхода из ЕС. Об этом он сказал в интервью газете The Sunday Times, опубликованном в воскресенье, 9 июня.
"Наши друзья и партнеры должны понимать, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий", - отметил Джонсон. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своей поддержке кандидатуры Бориса Джонсона и рекомендовал новому британскому премьеру не платитькомпенсацию Брюсселю, если тот не пойдет на условия Лондона.
Преемник Мэй должен определиться до середины июля
Существующий проект соглашения о "Брекзите" предполагает, что Лондон должен выплатить Брюсселю около 44 млрд евро, которые составляют британскую долю в принятых с их участием общеевропейских финансовых решениях - бюджете ЕС, совместных фондах и пенсионных обязательствах.
Изначально Великобритания должна была выйти из состава ЕС 31 марта 2019 года. Но британские парламентарии трижды отклонили соглашение об условиях "Брекзита", достигнутое правительством Терезы Мэй и Брюсселем. В итоге Лондону была предоставлена отсрочка до 31 октября.
24 мая Тереза Мэй заявила об уходе в отставку с постов главы Консервативной партии и премьер-министра страны. Теперь партия до середины июля должна будет выбрать нового председателя. На этот пост намерены претендовать 11 политиков. Больше всего шансов, по мнению наблюдателей, у бывшего мэра Лондона и экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона, сторонника жесткого выхода страны из Евросоюза. Новый председатель консерваторов должен будет также возглавить правительство Великобритании.