В московском аэропорту экстренно сел пассажирский самолет

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, вылетевший сегодня днем из Санкт-Петербурга, был вынужден по технической причине сделать сделать экстренную посадку в аэропорту Москвы, передает "Интерфакс".
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Санкт-Петербург - Алма-Ата, по технической причине выполнил вынужденную посадку в одном из аэропортов Москвы в воскресенье в 16:23 по алматинскому времени (13:23 по Эстонии), сообщил Департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании.
Как рассказали в департаменте, в процессе полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе №1, в соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту.
В компании отметили, что посадка самолета прошла в штатном режиме.
Как сообщили в ведомстве, инженеры ведут поиск и устранение неисправности на борту. По его данным, в настоящее время пассажиры находятся в терминале.