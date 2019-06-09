Дети на велосипедах вызвали шквал звонков на номер 112

С одной стороны хорошо, что горожане внимательно следят за всем, но с другой стороны, звонить на номер экстренной помощи не лучший вариант, поскольку эту линию надо держать свободной для тех, кто действительно попал в большую беду.

Координатор ИТ-проектов Тарту Эвели Пунг говорит, что справочный телефон велопроката — 5305 5000. Он работает с понедельника по пятницу с 7 до 20, а в субботу и воскресенье с 11 до 19. Сообщения можно передать и по электронной почте - info@ratas.tartu.ee.

Справочный телефон велопроката — 5305 5000.

По словам Пунг, на номер 5305 5000 стоит также звонить, если кто-то что-то найдет в корзине велосипеда или сам что-то в ней оставит.

На вопрос, подходят ли велосипеды из велопроката для детей, получаем ответ, что их могут использовать дети с 14 лет, а желательный рост велосипедиста должен быть от 155 сантиметров и выше.