Вс, 9.06.2019
Если мэра интересует имидж Таллинна, он мог бы спросить себя, какое мы произведем впечатление, если похерим эту возможность. Юхан Рауд

Дети на велосипедах вызвали шквал звонков на номер 112

Фото иллюстративное.

ФОТО: Kristjan Teedema

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, на номер Центра тревоги 112 начали звонить на тему велопроката. Например, если кто-то замечает взятый напрокат велосипед в месте, где ему не следует быть, или если на больших и тяжелых электровелосипедах едут дети, пишет Tartu Postimees.

С одной стороны хорошо, что горожане внимательно следят за всем, но с другой стороны, звонить на номер экстренной помощи не лучший вариант, поскольку эту линию надо держать свободной для тех, кто действительно попал в большую беду.

Координатор ИТ-проектов Тарту Эвели Пунг говорит, что справочный телефон велопроката — 5305 5000. Он работает с понедельника по пятницу с 7 до 20, а в субботу и воскресенье с 11 до 19. Сообщения можно передать и по электронной почте - info@ratas.tartu.ee.

Справочный телефон велопроката — 5305 5000.

По словам Пунг, на номер 5305 5000 стоит также звонить, если кто-то что-то найдет в корзине велосипеда или сам что-то в ней оставит.

На вопрос, подходят ли велосипеды из велопроката для детей, получаем ответ, что их могут использовать дети с 14 лет, а желательный рост велосипедиста должен быть от 155 сантиметров и выше.

В Эстонии закон не требует ношение шлемов взрослыми, но велосипедист до 16 лет должен его надевать. Для безопасности шлем все-таки стоит носить всем велосипедистам.

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