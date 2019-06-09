Девушка из Эстонии сдерживает бунт в Африке

Из Эстонии в Мали отправили одну группу солдат (чуть более сорока человек) и Гайли Кийс среди них единственная женщина.

Raplamaa Sõnumid побеседовали с Кийс по Skype в прошлую субботу, 1 июня. В Эстонии 16 часов, а в Мали 13 часов дня. Группа Кийс только вернулась из патруля и был перерыв на отдых. Интернет-связь с Африкой прерывистая, но поговорить удалось.

Кийс рассказала, что мечтала о военной службе уже с седьмого класса. Весной 2016 года она закончила гимназию Марьямаа и в тот же год приступила к военной службе в Тапа. После этого перед глазами была только одна цель — стать профессиональным солдатом в Скаутском батальоне. Сейчас она там уже служит два года. В начале апреля она отправилась в свою первую заграничную миссию в Мали.

Как долго ты находишься в Мали?

На данный момент уже два месяца, приехала 3 апреля. Половина миссии уже пройдена. Впереди еще два месяца.

Какие у тебя там задачи?

Задача моей группы — обеспечивать безопасность базы. Мы укомплектовываем личный состав постов и вахт. Выполняем задачи сотрудников службы быстрого реагирования и иногда отправляемся патрулировать в город Гао.

Насколько большой контингент эстонцев?

Нас чуть более сорока человек.