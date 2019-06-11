Прежде всего давайте договоримся о терминологии. Слово «ресторан», конечно, не совсем подходит для описания множества закусочных, крохотных барчиков, уютных будочек или просто прилавков, от которых исходят такие вкусные запахи, что голова идет кругом и начинается обильное слюноотделение. Но как прикажете называть то, из чего, собственно, состоит любой приличный фуд-корт?

Food court переводится с английского языка как «продуктовый двор», но в русский язык вошло без перевода и стало гастрономическим термином. Есть и эстонский вариант – продуктовая улица, то есть toidutänav. Так вот, этот самый фуд-корт сейчас имеется на любом уважающем себя рынке, где можно не только купить продукты, но и отведать вкуснятину, из них приготовленную.

Фуд-корт под открытым небом на рыбном рынке в Трувиле, Франция. ФОТО: Вера Копти.

Автор этих строк бывала на рынках Италии, Франции, Испании, где хозяйки с безразмерными кошелками перекрикивают горластых продавщиц, а старики ссорятся, обсуждая рецепты приготовления моллюсков.

Старый рынок в Кадисе, Испания. Здесь снимали гастрономическую передачу. ФОТО: Вера Копти

На самом старом рынке Стокгольма Saluhall обстановка более сдержанная, но скопление ресторанчиков и закусочных делает его типичным фуд-кортом. Недавно свой фуд-корт появился и на знаменитом Рижском рынке.

Таллинн, еда, рынки

До сих пор общепит на рынке не вызывал у таллиннцев большого восторга. Разве что в Нымме давно уже работает отличная пирожковая. Впрочем, автор давно не бывала на Ныммеском рынке: возможно, там появились новые точки питания, хотя, даже если появились, все равно атмосфера там совсем не фуд-кортовская. Да и не надо ей таковой быть: у Ныммеского рынка свое лицо.

На Центральном рынке, который давно уже пора «до основанья, а затем», в неприглядной будочке жарят пирожки и настоящие ностальгические беляши, и всегда стоит, между прочим, очередь, что говорит о качестве продукта.

Ну, вы наконец догадались, к чему мы клоним и куда приглашаем? Правильно: на наш, ставший уже городской достопримечательностью, несмотря на юный возраст, Balti jaama turg.

Рынок Balti jaama. ФОТО: Puhka Eestis

Конечно, его не сравнить с тем, простите, убожеством, которое находилось за вокзалом до реконструкции: эффектный проект, объединивший старинные каменные корпуса, причудливо изогнутый навес, соединяющие все этажи эскалаторы, большой выбор деликатесов и, наконец, самый настоящий фуд-корт!

Глаза разбегаются

Если не полениться и сосчитать все места на рынке, где можно заказать еду или с относительным комфортом съесть купленное в одном из магазинчиков, то после цифры 30 немудрено сбиться со счета, что с нами и произошло. А если добавить к тем кафешкам, барчикам и закусочным, которые находятся на самом рынке и под навесом, территорию Depoo с популярнейшими One Sixty и Peatus, еще добрый десяток названий, то всё, конец ЗОЖу!

Китайскую кухню в Таллинне любят. ФОТО: Марек Метслайд

Тут уличная еда во всех ее проявлениях – от нескольких бургерных до врапов, кебабов, шаурмы и самсы; выпечка - дрожжевой и бездрожжевой хлеб, вафли, торты и пирожные; джеллато и пицца от итальянских поваров и кондитеров; еда для вегетарианцев; национальные кухни – украинская, узбекская, индийская, грузинская, китайская... Есть тут настоящая пивоварня – Humalakoda, есть два мясных ресторана. В One Sixty нами была замечена президент Керсти Кальюлайд, неофициально обедавшая в кругу близких ей людей. В Butcher & Chef оказалось пустовато, но зато там можно выбрать на прилавке любое мясо и вам его тут же приготовят.

Итальянский продуктовый прилавок. Пицца - чуть левее. ФОТО: astri.ee

Кофе и разнообразными кофейными напитками поит на рынке первый в Эстонии эспрессо-бар Surfcafe, шоколадом ручной работы потчуют в Šokolaadikohvik Аннели Вийк, курицей в панировке кормят в Wingo. Кстати, как сказал улыбчивый молодой продавец, их рецепт нисколько не хуже, чем у знаменитого KFC, который вот-вот появится в Эстонии.

Всем баом бао

Но это все теория, перейдем к практике: какое заведение выбрать и что попробовать? Советуем попробовать всё! Вообще можно придумать новую традицию – несколько раз в месяц, в зависимости от величины банковского счета, конечно, устраивать семейную вылазку выходного дня и обедать на рынке у Балтийского вокзала, каждый раз пробуя что-то новое. Между прочим это совсем недорого выйдет: по нашим подсчетам, двадцать-двадцать пять евро на двоих, и вас придется выносить с рынка на руках, объевшихся и довольных.

Парни из Вильянди жарят незамысловатые, но добротные бургеры. ФОТО: Марек Метслайд

Мы остановились у стойки под названием VLND Burger, где жарили котлеты парни из Вильянди, и заказали бургер с сыром. Крупный специалист по бургерам пятнадцати лет продукт одобрил и после своего первого визита на рынок уже пару раз посетил именно это заведение. Так что рекомендуем: гамбургеры тут более классические по составу да и дешевле, чем гурмэ-бургеры от Uulits, чей прилавок тоже имеется на рынке. Хотя и Uulits имеет свое лицо и свою преданную клиентуру.

Пожалуй, одно из самых популярных мест на рынке – Baojaam, где можно съесть булочки бао на пару с различными начинками. Бао с грибами портобелло, посыпанными крошкой из бекона да с заваренным тут же и охлажденным мятным чаем – рекомендуем от всей души, вернее, от всего живота!

Бао пользуются просто бешеной популярностью. ФОТО: Facebook

Хозяева заведения говорят, что попробовав их бао, можно почувствовать себя на улицах Тайваня. В Тайване мы не были, сравнивать не с чем, но зато теперь знаем, что такое булочки бао: нежные и сытные. Кстати, бао предлагает и китайский ресторанчик. Можно в следующий раз сравнить.

Практический совет: на рынке можно купить еду в одной закусочной, а сесть за столик - в любом другом понравившемся уголке. Это сделано для того, чтобы пришедшие вместе компании, имеющие разные вкусовые пристрастия, наслаждались едой все-таки за одним столом. Рынок – не только еда и покупки, это еще и общение. А захотите просто присесть отдохнуть – никто не прогонит и не потребует непременно что-нибудь заказать.

Рынок Balti jaama. ФОТО: Toni Läänsalu

Любителям среднеазиатской кухни советуем заглянуть в павильон под названием Samsa Family Bakers. Там не только пекут самсу с разными начинками, ее можно купить и на продуктовой улице, там жарят огромные чебуреки, варят манты и делают настоящий узбекский плов. Порцию плова мы купили на вынос и насладились им дома. Надо отметить, что одной порции вполне достаточно для двоих.