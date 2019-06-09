Стрельба на вокзале в России: мужчина погиб, женщина госпитализирована в крайне тяжелом состоянии

"По предварительным данным, житель Уфимского района произвел выстрел в водителя автомашины "Лада-Приора" - жителя Уфы 1994 года рождения", - сообщила пресс-служба МВД РФ по Башкирии.

В региональном минздраве уточнили, что женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

В СУ СКР Башкирии сообщили, что ссора произошла из-за денежного долга перед потерпевшим. По данным следствия, подозреваемый несколько раз выстрелил в мужчину и женщину, а затем пытался скрыться на автомобиле.