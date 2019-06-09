Вс, 9.06.2019
Если мэра интересует имидж Таллинна, он мог бы спросить себя, какое мы произведем впечатление, если похерим эту возможность. Юхан Рауд
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Стрельба на вокзале в России: мужчина погиб, женщина госпитализирована в крайне тяжелом состоянии

Стрельба на вокзале в России: мужчина погиб, женщина госпитализирована в крайне тяжелом состоянии

Российская полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Alexey Philippov/RIA Novosti

Мужчина был убит, женщина получила ранения в результате стрельбы возле автовокзала в Уфе в воскресенье, передает "Интерфакс".

"По предварительным данным, житель Уфимского района произвел выстрел в водителя автомашины "Лада-Приора" - жителя Уфы 1994 года рождения", - сообщила пресс-служба МВД РФ по Башкирии.

В региональном минздраве уточнили, что женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

В СУ СКР Башкирии сообщили, что ссора произошла из-за денежного долга перед потерпевшим. По данным следствия, подозреваемый несколько раз выстрелил в мужчину и женщину, а затем пытался скрыться на автомобиле.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "убийство", "покушение на убийство двух и более лиц", решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ