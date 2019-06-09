С чемоданами по лужам: в Москве затопило аэропорт Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево сработала пожарная сигнализация. Видеозапись с места происшествия была опубликована в Telegram-канале LShot в воскресенье, 9 июня.
По информации канала, систему пожаротушения не удавалось отключить в течение получаса, в результате чего территорию терминала затопило. На некоторых участках пассажиры были вынуждены передвигаться по щиколотку в воде, передает Lenta.ru.
На размещенных в сети кадрах видно, как вода льется на пол с потолка, а сотрудники аэропорта пытаются убрать воду при помощи швабр и клининговой машины.
Несмотря на произошедшее, аэропорт продолжил работу в штатном режиме, уточнил начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис в беседе с телеканалом «360». По его словам, последствия аварии были ликвидированы.