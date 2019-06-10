Белый дом предлагает отсрочить введение ограничений на деятельность Huawei

Предложение об этом Воут изложил в письме в адрес вице-президента Майка Пенса и девяти конгрессменов, попавшем в распоряжение газеты Wall Street Journal.

В письме, датированным 4 июня, предлагается отложить применение к Нuawei частей закона о национальной обороне, в котором есть несколько положений, направленных против Huawei и других китайских фирм. Они запрещают американским юрлицам, а также получателям федеральных грантов и займов вести бизнес с китайскими компаниями или с подрядчиками, которые используют их продукцию.

Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайкой компании на территории США. Воут предлагает, чтобы ограничения для американских партнеров китайского гиганта вступили в силу не через два года после принятия закона, как предусмотрено, а через четыре.

"Хотя администрация признает важность этих запретов для национальной безопасности, ряд ведомств был проинформирован о серьезной озабоченности широкого круга потенциально затронутых заинтересованных сторон", - говорится в письме.

Корпорация Google на минувшей неделе также выступила с предупреждением, что если американская администрация продолжит ужесточать ограничительные меры против Huawei, то это может иметь негативные последствия для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов.

Как писала газета Financial Times, в то время как санкции, как ожидается, могут нанести вред Huawei в краткосрочной перспективе, эксперты отрасли говорят, что это может вынудить компанию, а также другие китайские фирмы к поиску самостоятельных решений проблем и разработке собственных технологий.

Это нанесет ущерб доминированию американских компаний, таких, как Google, в долгосрочной перспективе, отмечается в публикации.

В частности, Google обеспокоен тем, что ему не будет разрешено обновлять свою операционную систему Android на смартфонах Huawei, а китайская компания разработает свою собственную версию программного обеспечения. По мнению Google, модифицированная Huawei версия Android будет более восприимчива к взлому, сообщает газета.

Китай в ответ на меры Трампа составил свой "список ненадежных юридических лиц" из иностранных компаний, которые прекратили поставки в Китай или же предприняли другие действия, наносящие ущерб интересам китайских производителей.

Как сообщалось, Госкомитет КНР по развитию и реформам предупредил ряд мировых технологических компаний, что если они будут строго придерживаться политики США в отношении торговых связей с Китаем, то могут столкнуться с определенными последствиями для себя.