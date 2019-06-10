НАТО: учения BALTOPS-2019 не направлены против какой-либо страны

"Балтийское море имеет жизненно важное стратегическое значение для альянса и граничит с шестью странами НАТО. BALTOPS проводятся уже 47-й год и не направлены против кого-либо, но очевидно, что обстановка в области безопасности в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма", - отметила Лунгеску.

Она добавила, что данные учения проверяют, насколько хорошо силы НАТО работают вместе, а также показывают, что НАТО может защитить себя от любого противника.

Представитель НАТО напомнила, что в прошлом Россия участвовала в BALTOPS. Однако на этот раз она не была приглашена после незаконной аннексии Крыма в 2014 году и продолжающейся дестабилизации Восточной Украины.

Как сообщалось, в ежегодных, 47-х по счету учениях BALTOPS 2019, которые продлятся до 21 июня, участвуют корабли из 18 стран-членов НАТО и партнеров блока. Всего в них задействовано не менее 44 кораблей и двух подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов и 8,6 тыс. военнослужащих.

Учения проводятся под командованием недавно воссозданного для противодействия ВМФ РФ в Атлантике 2-го оперативного флота ВМС США с американского штабного корабля Mount Whitney, который еще в конце мая зашел в Балтику.