Опрос: 60 процентов жителей Эстонии готовы помешать нетрезвому человеку сесть за руль

Согласно опросу, проведенному по заказу Департамента шоссейных дорог, 60% жителей Эстонии готовы препятствовать тому, чтобы водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения сел за руль, 22% готовы вмешаться лишь в случае, если за руль собирается сесть знакомый или близкий в состоянии опьянения.

Число людей, выражающих готовность помешать пьяному сесть за руль, несколько лет подряд остается на том же уровне. В реальности 45% населения препятствовали пьяному сесть за руль либо пытались вмешаться в ситуацию.

"В прошлом году с участием пьяных водителей произошло 148 ДТП, в которых пострадали люди. Зачастую алкоголь употребляется в компании, то есть, у кого-то из друзей, знакомых или близких была возможность не пустить нетрезвого за руль, но этого не сумели или не захотели сделать. Собираясь с друзьями на вечеринку, надо заранее продумать, как сделать так, чтобы никто не сел за руль в состоянии опьянения", – сказала руководитель отдела превенции Департамента шоссейных дорог Моника Хейнранд.

Знания водителей о влиянии алкоголя и о том, как алкоголь распадается в организме, с годами заметно не улучшились – люди не знают, сколько алкоголя в крови возникает после выпитой рюмки водки и сколько часов требуется для полного протрезвления. Процесс протрезвления ускорить невозможно. В народе распространены мифы, что сон, спорт, баня или холодный душ ускорят протрезвление, то это на самом деле не так. Только 5% алкоголя выходит через пот или мочу, 95% работы проделывает печень. Для полного протрезвления требуется время.

„После выпитого алкоголя у многих людей возникает чувство, что с ними ничего плохого случиться не может, пьяные водители зачастую ездят на больших скоростях и без ремня безопасности. А все факторы – алкоголь, скорость и непристегнутый ремень – скорее всего приведут в итоге к ДТП с тяжелыми последствиями“, – говорит руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.

Кулламяэ подчеркивает, что если вам самим не удалось не пустить пьяного близкого за руль, то обязательно следует обратиться за помощью в полицию, позвонив на номер 112. "Этим можно будет предупредить большое несчастье, которое может испортить жизнь какой-то семьи навсегда и причинить боль многим людям", – добавил полицейский.