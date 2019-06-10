Пн, 10.06.2019
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Португалия выиграла Лигу наций

Portugal - Holland

ФОТО: CARL RECINE / Action Images via Reuters

Сборная Португалии стала победителем Лиги наций, обыграв в финале Голландию 1:0.

Португальцы стали первым победителем турнира, основанного в 2018 году с целью заменить товарищеские матчи.

Игра проходила в равной борьбе, а решающим сдал удар Гедеша на 60-й минуте со штрафного удара. Португалия выиграла второй трофей в истории, первой победой сборной был чемпионат Европы 2016 года.

Третье место в Лиге наций заняла сборная Англии, обыгравшая в серии пенальти 6:5 Швейцарию.

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