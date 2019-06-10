Португалия выиграла Лигу наций
Сборная Португалии стала победителем Лиги наций, обыграв в финале Голландию 1:0.
Португальцы стали первым победителем турнира, основанного в 2018 году с целью заменить товарищеские матчи.
Игра проходила в равной борьбе, а решающим сдал удар Гедеша на 60-й минуте со штрафного удара. Португалия выиграла второй трофей в истории, первой победой сборной был чемпионат Европы 2016 года.
Третье место в Лиге наций заняла сборная Англии, обыгравшая в серии пенальти 6:5 Швейцарию.