Португалия выиграла Лигу наций

Португальцы стали первым победителем турнира, основанного в 2018 году с целью заменить товарищеские матчи.

Игра проходила в равной борьбе, а решающим сдал удар Гедеша на 60-й минуте со штрафного удара. Португалия выиграла второй трофей в истории, первой победой сборной был чемпионат Европы 2016 года.