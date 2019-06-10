Великий Надаль снова покорил Париж

33-летний испанец стал первым игроком, бравшим одиночный титул на одном турнире «Большого шлема» 12 раз. Ранее он делил рекорд с австралийкой Маргарет Корт – 11-кратной чемпионкой Australian Open 1960-70-х.

В истории тенниса всего четыре теннисиста и шесть теннисисток имеют больше титулов на всех «Шлемах», чем Надаль на «Ролан Гаррос».