Алан Дзагоев может отправиться покорять Mексику

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев попал в сферу интересов «Тигрес».
Мексиканский клуб, по данным sports.ru, очень близок к подписанию 28-летнего хавбека.
Дзагоев может присоединиться к «Тигрес» как свободный агент. Контракт игрока с ЦСКА действует до 1 июля этого года.
Сейчас Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразной связки, полученного в феврале.
Всего футболист провел 250 матчей за ЦСКА, в которых забил 52 гола и отдал 71 результативный пас.
Дзагоев может стать первым российским игроком, который сыграет в чемпионате Мексики.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что полузащитник Алан Дзагоев, вероятно, останется в клубе.
«Почти не сомневаюсь, что Дзагоев будет с нами. По Влашичу и Бекао, думаю, в ближайшую неделю-две получим информацию. Это в любом случае не 11-12 человек на сборе, как год назад (смеется). Будем ждать возвращения ребят из сборных, кому-то больше дадим отпуск, кому-то меньше.
То, что делает сейчас Дзагоев, мне очень нравится. Он решительно настроен восстановиться и помочь команде. Мы с ним на связи. Алан рассказывает и показывает, что делает. Мне очень хочется, чтобы он вышел на свой уровень. Его эмоций и позитива ЦСКА не хватает в играх и тренировках. Если раньше Дзагоев мог привезти из отпуска лишний вес, то сейчас максимально профессионально относится к себе», – сказал Гончаренко championat.com.