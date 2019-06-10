Алан Дзагоев может отправиться покорять Mексику

Мексиканский клуб, по данным sports.ru, очень близок к подписанию 28-летнего хавбека.

Дзагоев может присоединиться к «Тигрес» как свободный агент. Контракт игрока с ЦСКА действует до 1 июля этого года.

Сейчас Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразной связки, полученного в феврале.

Всего футболист провел 250 матчей за ЦСКА, в которых забил 52 гола и отдал 71 результативный пас.

Дзагоев может стать первым российским игроком, который сыграет в чемпионате Мексики.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что полузащитник Алан Дзагоев, вероятно, останется в клубе.

«Почти не сомневаюсь, что Дзагоев будет с нами. По Влашичу и Бекао, думаю, в ближайшую неделю-две получим информацию. Это в любом случае не 11-12 человек на сборе, как год назад (смеется). Будем ждать возвращения ребят из сборных, кому-то больше дадим отпуск, кому-то меньше.