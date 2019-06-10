Пн, 10.06.2019
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В Ида-Вирумаа сократилось количество туристов из России

Чемоданы. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Toomas Huik

В апреле туристический поток в Ида-Вирумаа вырос более чем на 11%, но при этом количество гостей из России сократилось.

В общей сложности на ночлег в гостиничных предприятиях региона в апреле останавливались 20 215 человек, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Больше стало как иностранных, так и местных туристов (количество последних выросло на 12,7%, достигнув отметки в 12 509 человек). Число гостей из-за рубежа выросло в апреле на 9,3% и составило 7706 человек, пишет rus.err.ee.

Свыше 60% от общего числа иностранных туристов в Ида-Вирумаа - россияне, которых в апреле было 4795 человек - почти на 12% меньше, чем в том же месяце годом ранее.

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