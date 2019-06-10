В Ида-Вирумаа сократилось количество туристов из России

В общей сложности на ночлег в гостиничных предприятиях региона в апреле останавливались 20 215 человек, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Больше стало как иностранных, так и местных туристов (количество последних выросло на 12,7%, достигнув отметки в 12 509 человек). Число гостей из-за рубежа выросло в апреле на 9,3% и составило 7706 человек, пишет rus.err.ee.