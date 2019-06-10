Английский футбол понес невосполнимую утрату

49-летний Эдинбург возглавлял "Лейтон" с позапрошлого сезона. За два года "Лейтон" смог подняться из Конференции, полупрофессионального английского чемпионата, в Лигу 2, четвертый по силе дивизион Англии.

Как тренер Эдинбург тренировал клубы именно низших профессиональных дивизионов Англии "Рашден энд Даймондс", "Ньюпорт" и другие. Как футболист Эдинбург в 90-х годах играл за "Тоттенхэм", выиграв со "Шпорами" по разу Кубок Англии и Кубок Лиги.