«Ведомости», РБК и «Коммерсант» вышли с обложками «Мы Иван Голунов»

Три ведущих российских деловых издания «Ведомости», «РБК» и «Коммерсант» вышли в понедельник с фразой «Мы Иван Голунов» на первой полосе. Таким образом они демонстрируют поддержку журналисту, обвиняемому в хранении и сбыте наркотиков.
«Мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство», - говорится в заявлении газет.
Журналиста задержали на Цветном бульваре в Москве днем в четверг, 6 июня. Его обвиняют в хранении и сбыте наркотических веществ, за это грозит срок до 20 лет.
«Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью. Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации», - говорится в заявлении главных деловых изданий.
Дело Голунова
Журналист-расследователь базирующегося в Латвии онлайн-издания «Медуза» Иван Голунов был задержан на этой неделе в Москве.