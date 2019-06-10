«Ведомости», РБК и «Коммерсант» вышли с обложками «Мы Иван Голунов»

В субботу Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест, несмотря на проблемы журналиста со здоровьем.

Иван Голунов заявил в суде о своей невиновности.

«Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чем не виноват и готов сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться честных правил игры» , - сказал он на заседании суда.