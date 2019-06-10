Канепи взлетела в мировом женском теннисном рейтинге, Контавейт замыкает двадцатку сильнейших

Канепи, занимавшая 88-е место на прошлой неделе, поднялась на 17 позиций и теперь располагается на 71-м месте. Анетт Контавейт, напротив, упала в рейтинге на три строки и замыкает двадцатку сильнейших теннисисток мира.

У мужчин первое место занимает серб Новак Джокович, за ним следуют Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. Лучший эстонский теннисист, Юрген Зопп, который в прошлм году вышел в третий круг "Ролан Гаррос", в этот раз не сумел преодолеть даже первый круг квалифкации и потерял в рейтинге 75 мест, расположившись на 224 строке мирового мужского рейтинга.