Пн, 10.06.2019
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  • Фото: в Пыхья-Таллинне ищет нового владельца крошечная квартира с богатой историей

Фото: в Пыхья-Таллинне ищет нового владельца крошечная квартира с богатой историей

ФОТО: KV.EE

Нового владельца ждет двухкомнатная квартира с дыханием истории, пишет Kodustiil.

Квартира небольшая по площади, всего 26,4 квадратных метра, но грандиозная по своей сути. Возведенный в 1925 году дом изначально предназначался для городских чиновников, с 1997 года он внесен в список памятников культуры.

ФОТО: KV.EE

В квартире, расположенной на втором этаже трехэтажного дома, есть все необходимое для жизни, а прекрасное месторасположение предлагает новому владельцу тишину и уют.

ФОТО: KV.EE

Стиля квартире придают появившиеся в ходе ремонта стены из красного кирпича. Добавим, что все элементы интерьера подобраны с особой тщательностью.

ФОТО: KV.EE

Подробнее об этом предложении читайте на сайте недвижимости KV.EE.

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