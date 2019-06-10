В понедельник Таллинн посещает до 10 000 круизных туристов, на день доставленных в город четырьмя круизными лайнерами.
В 8 часов в Таллинне ошвартовалось вмещающее до 2600 пассажиров судно Sapphire Princess, которое покинет столицу в 17 часов. В 9 часов в порту Ванасадам ошвартовалось вмещающее до 3700 пассажиров Norwegian Getaway, которое покинет порт в 18 часов.
С 10 до 18 часов в Таллинне будет останавливаться круизное судно Aidaprima, вмещающее до 3000 пассажиров. В 15 часов в Таллинне ошвартуется вмещающее до 450 пассажиров Ocean Majesty, которое покинет порт в 19.30.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет всего почти 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.